イラン情勢を受け、包装資材が高騰していることを受け、ニップンは小麦粉やパスタなどを最大12%値上げします。ニップンは8月1日の納品分から小麦粉やパスタなど104品目の価格を引き上げます。▼「小麦粉」はおよそ3%から9%、▼「パスタとパスタソース」はおよそ2%から7%、▼「ミックス粉」はおよそ3%から最大12%値上げします。原材料や物流費の値上がりに加え、イラン情勢の影響で包装資材が高騰していることから値上げに踏み切り