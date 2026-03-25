SNSを使った投資詐欺の被害が、後を絶ちません。石川県野々市市に住む男性が約9400万円、金沢市の女性が約3400万円だまし取られていたことが分かりました。野々市市に住む60代の男性は、去年9月ごろ、動画投稿サイトで知り合った複数の人物とSNS上でやり取りを開始。「280パーセントの利益が見込める」などと、うその投資話を持ち掛けられ、11回にわたり振り込みや手渡しで、総額約9400万円をだまし取られました。また、金沢