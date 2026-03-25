タレントの指原莉乃さんは3月23日、自身のInstagramを更新。「嬉しすぎるお知らせ！」を報告し、さらに美貌を披露しました。【写真】指原莉乃の美貌「めちゃめちゃ超可愛い」指原さんは「皆様にトパーズから嬉しすぎるお知らせ！なんと、待望のシリコーンハイドロゲル素材のシリーズが新発売します」と、自身がプロデュースするカラーコンタクトレンズ「TOPARDS（トパーズ）」の新商品を発表。投稿には自身のソロショット1枚と商