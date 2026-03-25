「嬉しすぎるお知らせ！」指原莉乃、圧倒的な美貌に「どんどんきれいになるなー」「めっちゃお綺麗」の声
タレントの指原莉乃さんは3月23日、自身のInstagramを更新。「嬉しすぎるお知らせ！」を報告し、さらに美貌を披露しました。
【写真】指原莉乃の美貌
ファンからは、「めっちゃお綺麗ですよ」「めちゃめちゃ超可愛い」「美しい」「超絶かわいい」「どんどんきれいになるなー」「バリかわいいばい」「かわええ」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
【写真】指原莉乃の美貌
「めちゃめちゃ超可愛い」指原さんは「皆様にトパーズから嬉しすぎるお知らせ！ なんと、待望のシリコーンハイドロゲル素材のシリーズが新発売します」と、自身がプロデュースするカラーコンタクトレンズ「TOPARDS（トパーズ）」の新商品を発表。投稿には自身のソロショット1枚と商品の説明画像を2枚載せています。指原さんはピンクが映える春らしいメイクで、透明感あふれる美しい表情が印象的です。
「人生初のモロッコ！」2月11日には「人生初のモロッコ！」と、旅行ショットを公開していた指原さん。コメントでは、「可愛い」「素敵な色使いの街ですね」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)