タレントの指原莉乃さんは3月23日、自身のInstagramを更新。美貌ショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：指原莉乃さん公式Instagramより）

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タレントの指原莉乃さんは3月23日、自身のInstagramを更新。「嬉しすぎるお知らせ！」を報告し、さらに美貌を披露しました。

【写真】指原莉乃の美貌

「めちゃめちゃ超可愛い」

指原さんは「皆様にトパーズから嬉しすぎるお知らせ！　なんと、待望のシリコーンハイドロゲル素材のシリーズが新発売します」と、自身がプロデュースするカラーコンタクトレンズ「TOPARDS（トパーズ）」の新商品を発表。投稿には自身のソロショット1枚と商品の説明画像を2枚載せています。指原さんはピンクが映える春らしいメイクで、透明感あふれる美しい表情が印象的です。

ファンからは、「めっちゃお綺麗ですよ」「めちゃめちゃ超可愛い」「美しい」「超絶かわいい」「どんどんきれいになるなー」「バリかわいいばい」「かわええ」と、絶賛の声が集まりました。

「人生初のモロッコ！」

2月11日には「人生初のモロッコ！」と、旅行ショットを公開していた指原さん。コメントでは、「可愛い」「素敵な色使いの街ですね」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)