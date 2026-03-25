【リボルテック アメイジング・ヤマグチ ザ・ボス（『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』）】 近日予約開始 海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテック アメイジング・ヤマグチ ザ・ボス（『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』）」の予約受付を近日開始する。 本商品はゲーム「METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER」に登場するザ・ボスをリボルテック アメイジング・ヤマグチシリ&#