【リボルテック アメイジング・ヤマグチ ザ・ボス（『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』）】 近日予約開始

海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテック アメイジング・ヤマグチ ザ・ボス（『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』）」の予約受付を近日開始する。

本商品はゲーム「METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER」に登場するザ・ボスをリボルテック アメイジング・ヤマグチシリーズで立体化したもの。公開された画像では印象的なスーツ姿が再現され、顔の造形や髪型なども細かく造形されている。

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