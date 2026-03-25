「METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER」より「ザ・ボス」がリボルテック アメイジング・ヤマグチで立体化。近日予約開始
【リボルテック アメイジング・ヤマグチ ザ・ボス（『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』）】 近日予約開始
海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテック アメイジング・ヤマグチ ザ・ボス（『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』）」の予約受付を近日開始する。
本商品はゲーム「METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER」に登場するザ・ボスをリボルテック アメイジング・ヤマグチシリーズで立体化したもの。公開された画像では印象的なスーツ姿が再現され、顔の造形や髪型なども細かく造形されている。
【近日予約開始📢】- 株式会社海洋堂 (@kaiyodo_PR) March 25, 2026
リボルテック アメイジング・ヤマグチ ザ・ボス（『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』）が登場‼️
詳しい商品情報は近日公開予定❗#MGSDelta #MetalGearSolid #メタルギアソリッド pic.twitter.com/FC2inyfvHt
(C)Konami Digital Entertainment