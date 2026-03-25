漫画『史上最強の弟子ケンイチ』の続編『史上最強の弟子ケンイチ２〜達人編〜』が、本日25日より漫画アプリ『サンデーうぇぶり』にてスタートした。【画像】新たな敵出現！公開された『史上最強の弟子ケンイチ』続編ページ『史上最強の弟子ケンイチ』は、主人公の白浜兼一が女性武術家・風林寺美羽と出会い、数々の武術を通して肉体的・精神的に成長する姿を描いた物語。週刊少年サンデーで2002年〜2014年にかけて連載され、20