『史上最強の弟子ケンイチ』続編「達人編」連載開始 新たな敵が出現
漫画『史上最強の弟子ケンイチ』の続編『史上最強の弟子ケンイチ２〜達人編〜』が、本日25日より漫画アプリ『サンデーうぇぶり』にてスタートした。
【画像】新たな敵出現！公開された『史上最強の弟子ケンイチ』続編ページ
『史上最強の弟子ケンイチ』は、主人公の白浜兼一が女性武術家・風林寺美羽と出会い、数々の武術を通して肉体的・精神的に成長する姿を描いた物語。週刊少年サンデーで2002年〜2014年にかけて連載され、2006年にはテレビアニメ化もされた。
物語は、中学時代いじめられっ子だった白浜兼一は、強くなりたいと高校入学と同時に空手部に入ったが、元々ひ弱なもやしっ子でメチャクチャ殴られ、雑用にこき使われる毎日だった。
そんな兼一に、転校生してきた美女・風林寺美羽が近づいてきたが、彼女は容姿端麗、頭脳明晰、さらには新体操の名選手で、武術の達人でもあるというスーパーガールだった。ある日、ヤクザに絡まれている美羽を見かけた兼一は、勇気を振りしぼり、美羽を助けようとするが…。
続編となる『史上最強の弟子ケンイチ２〜達人編〜』は、試練を乗り越えて成長した兼一の前に新たな敵が現れる。それは忍者！？さらにかつての仲間達や、仇敵のYOMIも…新たな戦いが描かれる。
【画像】新たな敵出現！公開された『史上最強の弟子ケンイチ』続編ページ
『史上最強の弟子ケンイチ』は、主人公の白浜兼一が女性武術家・風林寺美羽と出会い、数々の武術を通して肉体的・精神的に成長する姿を描いた物語。週刊少年サンデーで2002年〜2014年にかけて連載され、2006年にはテレビアニメ化もされた。
そんな兼一に、転校生してきた美女・風林寺美羽が近づいてきたが、彼女は容姿端麗、頭脳明晰、さらには新体操の名選手で、武術の達人でもあるというスーパーガールだった。ある日、ヤクザに絡まれている美羽を見かけた兼一は、勇気を振りしぼり、美羽を助けようとするが…。
続編となる『史上最強の弟子ケンイチ２〜達人編〜』は、試練を乗り越えて成長した兼一の前に新たな敵が現れる。それは忍者！？さらにかつての仲間達や、仇敵のYOMIも…新たな戦いが描かれる。
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