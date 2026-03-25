3月20日（金）からのハッピーセットは、公開中の映画『新・のび太の海底鬼岩城』の世界観をテーマにしたおもちゃです。第2弾では、ドラえもんやのび太たちの海底冒険をイメージしながら遊べるしかけが詰まったおもちゃが登場。おもちゃの形や動きを観察しながら遊ぶことで、図形や空間の感覚を育てたり、想像力をふくらませたりできる内容になっています。ハッピーセット®「ドラえもん」第2弾：3月27日（金）〜4月2日（木）【