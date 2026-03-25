＜ハッピーセット＞3月27日（金）からは「ドラえもん」の第2弾。想像して遊ぶおもちゃ3種類
3月20日（金）からのハッピーセットは、公開中の映画『新・のび太の海底鬼岩城』の世界観をテーマにしたおもちゃです。
第2弾では、ドラえもんやのび太たちの海底冒険をイメージしながら遊べるしかけが詰まったおもちゃが登場。おもちゃの形や動きを観察しながら遊ぶことで、図形や空間の感覚を育てたり、想像力をふくらませたりできる内容になっています。
ハッピーセット®「ドラえもん」第2弾：3月27日（金）〜4月2日（木）
【めざせすいめん！ドラえもんとタケコプター】
水の中に入れて手を離すと、タケコプターで飛んでいるかのように勢いよく水面へ浮かび上がります。バランスを取りながら水面に浮かばせて遊ぶこともできますよ。
【ぼうけんに出かけよう！ドラえもんのどこでもドア】
「どこでもドア」をモチーフにしたおもちゃ。ドアを開けると、ドラえもんたちの冒険の様子が描かれたイラストを見ることができます。スイッチの向きを変えてからドアを開けると、あら不思議！ 中のイラストが変わる仕かけになっています。
【みんなをたすけよう！ドラえもんのディスクすくい】
ドラえもんやのび太たちが描かれたディスクを、水に浮かべてポイですくって遊ぶおもちゃです。すくったディスクは、ひみつ道具「カメレオンぼうし」のケースの上に乗せちゃおう！
第3弾：4月3日（金）〜
第1弾と第2弾で登場した6種類のおもちゃのうち、どれかひとつがもらえます。
※在庫状況によっては、過去に販売したおもちゃ等になることもあります。
水遊びやお風呂の時間を、楽しい遊びの時間に変えてくれそうな今回のハッピーセット「ドラえもん」。映画の世界観を感じながら遊べるだけでなく、水の性質を観察したり、おもちゃの動きを試したりと、遊びながら考える体験ができるのも魅力です。
【ハッピーセット「ドラえもん」】
■販売期間：2026年3月20日（金）〜約3週間（予定）
■種類：おもちゃ全6種
※おもちゃは数に限りがあります。なくなり次第終了です。
※どのおもちゃがもらえるかは、開けてからのお楽しみです。
※画像はイメージです。
※転売または再販売その他、営利目的として購入はご遠慮ください。
※食べきれない量の注文もご遠慮ください。
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編集・千永美