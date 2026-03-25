ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の取材を終え、20日に帰国した。15日（日本時間）の準々決勝で日本はベネズエラに惜敗。現地観戦していた多くの日本人やメディア関係者も帰国便の航空券を変更していたが、その競争に記者は敗れた。だが、杉浦大介通信員の協力のもと、決勝まで現地に滞在したことで得られたデータがある。佐藤輝についてだ。虎の大砲はベネズエラ戦に「2番・右翼」で先発。1点ビハインドの3回1死一