アイドルグループ「テラテラ」に所属し、グラビア誌でも活躍中の池本しおりの約2年ぶりとなるセカンド写真集『ほんとのしおり。』（3月26日（木）発売）の表紙＆裏表紙が解禁された。 池本しおりセカンド写真集『ほんとのしおり。』 池本しおりセカンド写真集『ほんとのしおり。』 タイのリゾート地・パタヤで撮影された写真集は、「ミニグラ」＝ミニマムだけどグラマラスとしてグラビア界でも知られる池本しおりの初体験と