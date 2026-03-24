Apple TV（アップルTV）で2026年4月に配信開始となる海外ドラマと洋画を一挙にご紹介。 2026年4月配信予定の作品一覧『フレンズ＆ネイバーズ』シーズン2（全10話）4月3日（金）配信開始『MAD MENマッドメン』や『ザ・モーニングショー』のジョン・ハムが主演を務めるブラックコメディ犯罪ドラマ。元金融マンのアンドリュー・クーパーは、引き続き裕福な近隣住民から次々と高級品を盗む行為を続けているが、新たな隣