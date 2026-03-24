【2026年4月】Apple TVで配信予定の海外ドラマ・洋画一覧

Apple TV（アップルTV）で2026年4月に配信開始となる海外ドラマと洋画を一挙にご紹介。

2026年4月配信予定の作品一覧

『フレンズ＆ネイバーズ』シーズン2（全10話）

4月3日（金）配信開始



『MAD MEN マッドメン』や『ザ・モーニングショー』のジョン・ハムが主演を務めるブラックコメディ犯罪ドラマ。

元金融マンのアンドリュー・クーパーは、引き続き裕福な近隣住民から次々と高級品を盗む行為を続けているが、新たな隣人の登場によって秘密が暴かれ、家族が危険に晒されることになる。

シーズン2からは、ジェームズ・マースデン（『ウエストワールド』）が新キャストとして登場！

『アウトカム』（映画）

4月10日（金）配信開始



ジョナ・ヒルが監督・脚本・出演を兼任し、主演にキアヌ・リーブス、共演にマット・ボマーやキャメロン・ディアスを迎えたダークコメディ。

キアヌが演じるのは、幼少期から国民的スターとして愛されてきた男、リーフ。しかし、彼の平穏な日常はある日届いた「謎のビデオ」によって崩れ去る。それは、自身のキャリアを終わらせかねない衝撃的な内容を含んだ脅迫状だった。

自身のイメージ失墜を恐れたリーフは、過去に自分が傷つけてきた人々の顔を思い浮かべる。彼は親友のカイル（キャメロン）とザンダー（マット）、そして危機管理専門の弁護士アイラ（ジョナ）の助力を得て、犯人捜しを兼ねた「心当たりのある人物」への訪問を開始する。しかし、かつての知人たちと向き合い、本音で語り合ううちに、その旅はいつしかリーフにとって自らの人生を見つめ直す、切なくも滑稽な謝罪行脚へと変貌を遂げていく。

『クリミナル・レコード』シーズン2（全8話）

4月22日（水）配信開始



『ドクター・フー』シリーズのピーター・キャパルディ、『グッド・ファイト』のクシュ・ジャンボが主演を務める犯罪シリーズ。

シーズン2では、政治集会で若者が刺殺される事件が発生し、対立する警察官のジューンとダニエルは、不本意ながらも協力せざるを得なくなる。しかし、殺人犯の追跡として始まった捜査は、ロンドンの中心部で計画されている極右勢力の爆破テロを阻止するための潜入捜査へと発展していく。

『ウィドウズ・ベイ』（全10話）

4月29日（水）配信開始



『ジ・アメリカンズ』『BEAST −私のなかの獣−』マシュー・リス主演のコメディホラー。ニューイングランド沖に浮かぶ静かな島、ウィドウズ・ベイを舞台に警告を無視する市長を中心に、迷信深い住人たちの物語が描かれる。

島の再興に必死な市長のトム・ロフティスは、頭を抱えていた。Wi-Fiはなく、携帯電話の電波も不安定。さらに、島が呪われていると信じ込む迷信深い住民たちにも手を焼いている。トムは周囲から尊敬されることを望んでいたが、現実は甘くない。臆病で優柔不断な彼は、住民たちから完全に見下されていた。

それでも、思春期の息子のために明るい未来を築きたいトムは、島を観光地化しようと奔走する。その努力が実を結び、奇跡的に観光客が訪れ始めるが、それと同時に悪夢が幕を開ける。

島に伝わる「荒唐無稽な昔話」は、真実だったのだ。数十年の静寂を破り、恐ろしい怪異が再び目を覚ます。

『ゴーストバスターズ』のケイティ・ディポルドが製作し、『一流シェフのファミリーレストラン』のヒロ・ムライが監督を務める。

（海外ドラマNAVI）

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