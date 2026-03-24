2026年4月24日より、長崎・ハウステンボスにて『エヴァンゲリオン』との大型コラボレーション「迎撃要塞都市 ハウステンボス」が開催されます。パーク内の各レストランでは、キャラクターや機体のモチーフを取り入れた、ここでしか食べられない特別コラボメニューが多数登場します。今回は、タワーシティのレストラン「ロード・レーウ」で提供される「使徒、襲来 レモンステーキ＆ハンバーグプレート」を紹介します。 『エヴ