2026年4月24日より、長崎・ハウステンボスにて『エヴァンゲリオン』との大型コラボレーション「迎撃要塞都市 ハウステンボス」が開催されます。

パーク内の各レストランでは、キャラクターや機体のモチーフを取り入れた、ここでしか食べられない特別コラボメニューが多数登場します。

今回は、タワーシティのレストラン「ロード・レーウ」で提供される「使徒、襲来 レモンステーキ＆ハンバーグプレート」を紹介します。

『エヴァンゲリオン』×「迎撃要塞都市 ハウステンボス」使徒、襲来 レモンステーキ＆ハンバーグプレート

画像提供：ハウステンボス

提供期間：2026年4月24日〜9月13日

提供店舗：ハウステンボス「ロード・レーウ」（タワーシティ）

長崎名物のレモンステーキとハンバーグを贅沢に一皿で楽しめる、迫力満点のメインプレート。

最大の特徴は、まさに使徒が襲来したシーンを彷彿とさせるインパクト抜群のビジュアルです。

中央に配置された赤い球体で「使徒のコア」を表現し、ハンバーグの上には使徒のフォルムが施されています。

アツアツの鉄板から立ち上がる香ばしさと、お肉の旨みが合わさり満足感は抜群に仕上がっています。

食べ進めるほどに見た目のインパクトと味の奥行きが重なり合い、エヴァンゲリオンの世界に引き込まれるような高揚感を味わうことができる一品です。

長崎のご当地グルメを大胆アレンジ！

タワーシティのロード・レーウで提供される「使徒、襲来 レモンステーキ＆ハンバーグプレート」の紹介でした。

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※画像は全てイメージ

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