簡単なのにおいしい「コーン缶」おつまみ 常備しやすい「コーン缶」を使った、おつまみにピッタリな簡単レシピをご紹介します！ ホイルにくるんで焼くだけ！チーズのカリカリがたまらない！絶品！超簡単なかき揚げ餃子の皮でサモサ風におやつやお弁当にもピッタリ◎即席でおいしい！絶対作りたい「コーン缶」レシピ いかがでしたでしょうか？コーン缶は保存がきくので、いざというときに常備しておきたいですよね。 コーン缶