パーソナルシアタースピーカー「SWIRE AURBIS」耳をふさがずに、大迫力のサウンドで、自分だけの音響空間を楽しめるパーソナルシアタースピーカー「SWIRE AURBIS（スワイヤー オルビス）」が注目を集めている。ソニー、パナソニック、パイオニア、オンキヨー、三洋電機といった電機大手出身の技術者などが参画して開発した新たなカテゴリーの製品で、Makuakeによるクラウドファンディングでは、目標を大きく上回る支援金額を達成。