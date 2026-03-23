『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』（2025年7月18日公開）の最新興収が発表され、公開248日間で興収399.3億円を突破した。歴代興収ランキングは国内歴代1位となる興収407.5億円を突破した前作『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』（2020年10月公開）に続き、2位にラインクインしており、大台の興収400億円まで残り0.7億円となっている。【画像】ブチギレ顔のカナヲ！現在配布中の『鬼滅の刃』特典イラストカードま