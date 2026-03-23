【ブンデスリーガ】バイエルン 4−0 ウニオン・ベルリン（日本時間3月21日／アリアンツ・アレーナ）【映像】怪物ケイン、約60メートルの“ピンポイントパス”を放つ瞬間バイエルンに所属するイングランド代表FWのハリー・ケインが局面を変えるロングフィードを見せて、スタジアムを沸かせた。ケインは、日本時間3月21日に行われたブンデスリーガ第27節のウニオン・ベルリン戦にセンターフォワードとしてスタメン出場。試合の序盤か