俳優の見上愛が23日、東京・青山で開催された「SALON 23区 Aoyama Flagship Store オープン記念 記者発表会」に登壇。25日にオープンする『23区』のフラッグシップストアである同店舗で、人生初のテープカットに挑戦した。【全身ショット】鎖骨チラリ！ブラックコーデで登場した見上愛レディスブランド『23区』のブランドアンバサダーを務めている見上は、テープカット時、にこやかな表情で登場。同ブランドの関係者らとともに