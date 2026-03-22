新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は3月24日、オリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』シリーズ（『今日好き』）にて、「今日好きチップス」の販売を開始します。■全国一部のファミマやGiGOクレーンゲームなどで販売「今日好きチップス」は、『今日好き』に関連するカードが1枚封入されたチップス。パッケージには、『今日好き』のオリジナルキャラクターである「ちゅきのわぐまのちゅきべあ（ちゅき