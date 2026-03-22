ファンはマストバイ。ABEMA『今日、好きになりました。』より「今日好きチップス」発売決定！

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は3月24日、オリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』シリーズ（『今日好き』）にて、「今日好きチップス」の販売を開始します。

■全国一部のファミマやGiGOクレーンゲームなどで販売

「今日好きチップス」は、『今日好き』に関連するカードが1枚封入されたチップス。パッケージには、『今日好き』のオリジナルキャラクターである「ちゅきのわぐまのちゅきべあ（ちゅきべあ）」が野球のユニフォームに身を包んでいます。

オリジナルカードは、「野球のユニフォーム姿の『今日好き』メンバーの限定撮りおろしカード」やちゅきべあのキラカードの全22種。

『今日好き』メンバーは、

いおう（榎田一王）、おうが（桜我）、きんご（内田金吾）、しゅん（倉澤俊）、はると（今井暖大）、りくと（森本陸斗）、あおい（永瀬碧）、あやか（伊藤彩華）、あやな（葛西杏也菜）、さら（永瀬さら）、すみれ（表すみれ）、ねね（時田音々）、ひな（長浜広奈）、ひなの（瀬川陽菜乃）、もか（代田萌花）、ゆま（谷村優真）、りあ（米澤りあ）、りのん（相塲星音）、りのん（多田梨音）

の19名が参加しています。

同商品は、全国一部のファミリーマートにて販売するほか、GiGOクレーンゲームにも登場。また、オンラインストア・Cyber Goods Storeでも購入できます。

毎シリーズ、ティーンを中心に多くの共感と胸キュンを呼ぶ『今日好き』シリーズ。今後も、番組放送にとどまらず、さまざまなかたちで『今日好き』の魅力を届けます。引き続き、チェックしてみてくださいね。

■「今日好きチップス」販売情報

＜オンライン販売＞

・Cyber Goods Store

https://cybergoods-store.jp/products/md1528

※Cyber Goods Storeでは、カートン販売（1箱12袋入）のみとなっています。

※商品はなくなり次第終了となります。

＜店舗＞

・全国のファミリーマート店舗

発売日：2026年3月24日

※取り扱いのない店舗もあります。店舗への問い合わせは控えてください。

※実際の発売日は販売店によって多少前後する可能性があります。

※商品はなくなり次第終了となります。

＜アミューズメント施設＞

・一部のGiGO店舗にて今日好きチップスを順次展開予定

■商品情報

商品名：今日好きチップス うすしお味

発売予定日：2026年3月24日

価格：253円

内容量：23g

カード種類：カード全22種（メンバー撮り下ろし: 18種 / ちゅきべあレアカード: 4種）

※直筆サイン入りカードが当たるかも

賞味期限：2026年8月〜9月

製造元：山芳製菓

発売元：サイバーエージェント

⚫︎カード種類：全22種

撮りおろしオリジナルカードと、ちゅきべあキラカードを含む全22種です

※直筆サイン入りカードが当たるかも

・撮りおろしオリジナルカード: 18種（サイズ: H86 x W59 mm）

└各メンバーの組み合わせ9組ごとに2種類ずつ

・ちゅきべあキラカード: 4種（サイズ: H86 x W59 mm）

◇『今日、好きになりました。』とは

『今日、好きになりました。』シリーズ（『今日好き』）は、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛リアリティーショー。数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかけます。2025年7月放送の『今日、好きになりました。夏休み編2025』では、これまでに放送した『今日、好きになりました。』全シリーズにおいて、週間視聴者数（※1）および番組総視聴者数（※2）の最高記録を更新したほか、2016年の「ABEMA」開局以降に配信したすべてのABEMAオリジナル番組における週間視聴者数でも最高記録（※3）を更新するなど話題を呼んでいます。2026年2月16日（月）からは、『今日、好きになりました。卒業編2026』の放送をスタート。高校卒業を控える高校3年生を含む、番組史上最多の13名の現役高校生たちが、アラブ首長国の中心都市であるドバイを舞台に3泊4日の恋の旅に向かいます。

（※1）2025年9月8日〜9月14日の1週間の内、『今日、好きになりました。夏休み編2025』を視聴した人数（被り含まず）。

（※2）2025年7月21日〜9月14日の内、『今日、好きになりました。夏休み編2025』を視聴した人数（被り含まず）。

（※3）2025年9月8日〜9月14日の1週間の内、『今日、好きになりました。夏休み編2025』を視聴した人数（被り含まず）。これまでに放送した特番を除く、シリーズ放送を行っている番組において最高視聴者数を記録

■ABEMA『今日、好きになりました。卒業編2026』 番組概要

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-2026?s=90-2026_s770

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