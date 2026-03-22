「大阪杯・Ｇ１」（４月５日、阪神）ＪＲＡは２２日、春の中距離王決定戦に出走する登録馬を発表した。２４年のダービー馬で２５年のドバイシーマＣを制し、有馬記念３着からの巻き返しを狙うダノンデサイルをはじめ、昨年のダービー馬クロワデュノール、昨年の宝塚記念覇者メイショウタバルのＧ１ホースや、ＡＪＣＣ覇者ショウヘイ、小倉大賞典を勝ったタガノデュード、鳴尾記念を制したデビットバローズ、重賞２勝のセイウ