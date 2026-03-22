任期満了に伴う熊本県宇土市の市長選挙で、副市長の光井正吾さんが無投票で当選しました。22日告示の宇土市長選挙には、無所属で新人の光井正吾氏（55）以外に立候補の届け出はなく、無投票で初当選が決まりました。光井さんは宇土市の職員を経て副市長を務めていましたが、現職の元松茂樹氏から「バトンを渡せないか」と言われ、思いを引き継ぐと話していました。