菰田が先制アーチを含む2安打の活躍、6回に途中交代第98回選抜高校野球大会は22日、甲子園で大会4日目が行われ、第3試合で山梨学院が長崎日大との接戦を制した。初回にプロ注目の菰田陽生投手（3年）の先制弾などで5点を先制。終盤長崎日大の追い上げにあうも3投手の継投でリードを守りきった。3年ぶりの選抜制覇を目指す山梨学院が初回から見せ場をつくった。「2番・一塁」で出場した菰田陽生投手（3年）が左翼席上段に先制ア