清水エスパルスは21日、MF川谷凪(22)がパラナ・クルーべ(ブラジル)に加入することが決まったと発表した。川谷は静岡学園高から2022年に加入し、同シーズン途中にいわきFCへ育成型期限付き移籍。2023年にはファジアーノ岡山へ期限付き移籍した。2024年は清水に復帰し、2025年は奈良クラブへ育成型期限付き移籍。同シーズン限りで契約満了となっていた。以下、クラブ発表プロフィール●MF川谷凪(かわたに・なぎ)■生年月日2003年