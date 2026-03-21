【2026年春のセンバツ 監督突撃インタビュー】【監督インタビュー】智弁学園・小坂監督が語る“選手勧誘”の流儀「教え子のプロでの活躍で入部志願者の“質”は上がったが…」楠城祐介監督（九州国際大／42歳）22日に神戸国際大付（兵庫）と戦うのが、監督交代後、初の甲子園出場となった九州国際大付（福岡）だ。前監督は西武や楽天で長年スカウトや編成担当として活躍した楠城徹氏（75）。2023年に退任し、元プロ野球選手で