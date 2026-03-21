いよいよ嵐のラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 We are ARASHI』がスタートした。5月31日の東京ドーム公演まで予定されているのは全15公演。その幕開けとなる北海道公演が3月13日から札幌ドームで行われ、3日間で約15万人のファンを動員した。「開演前は周辺のホテルの宿泊費高騰や交通機関の乱れなども心配されましたが、大きな混乱はなかったようです。初日は気温3度と冷え込みましたが、会場周辺は午前中からファンが詰めか