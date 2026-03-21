21日（土）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のヴィアティン三重は、川釣真緒（27）が2025-26シーズン限りでチームを退団することをクラブ公式サイトで発表した。 川釣は兵庫県出身のミドルブロッカーで、氷上高校卒業後に園田学園女子大学へと進学。大学卒業後は大阪シティ信用金庫の9人制バレーボール部でプレーしており、2022年にV三重へと入団した。 今シーズン川釣は