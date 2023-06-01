SUPER EIGHTの横山裕が、きょう21日放送の日本テレビ系『ヒロミのおせっ買い！』（後10：00〜後10：54）に出演する。【番組カット】Snow Man佐久間雄大も参戦！同番組は、お買い物にロマンを持つヒロミ、長谷川忍（シソンヌ）、佐久間大介（Snow Man）が、その人生経験を活かしてお買い物をお手伝い＝“おせっ買い”するお買い物バラエティー。今回は、第5弾となる。昨年の『24時間テレビ』でチャリティーランナーを務めた横