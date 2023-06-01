SUPER EIGHT横山裕、“親友”嵐・相葉雅紀にサプライズ “深い絆”の原点明かす
SUPER EIGHTの横山裕が、きょう21日放送の日本テレビ系『ヒロミのおせっ買い！』（後10：00〜後10：54）に出演する。
【番組カット】Snow Man佐久間雄大も参戦！
同番組は、お買い物にロマンを持つヒロミ、長谷川忍（シソンヌ）、佐久間大介（Snow Man）が、その人生経験を活かしてお買い物をお手伝い＝“おせっ買い”するお買い物バラエティー。今回は、第5弾となる。
昨年の『24時間テレビ』でチャリティーランナーを務めた横山は、スターターとして駆けつけ、応援してくれた親友の嵐・相葉雅紀に感謝を伝えるため、サプライズプレゼントをすることに。横山は、相葉が現在はまっているという“腸活”にちなんで、納豆と味噌の“最強腸活セット”をヒロミたちと一緒に“おせっ買い”する。
最初に訪れたのは、納豆の名産地として知られる茨城県のアンテナショップ「IBARAKI sense（イバラキセンス）」。多い時で納豆商品が50種類以上並ぶという都内最大級の品ぞろえを誇るショップで、お目当ての腸活に効く納豆を探す。わら納豆からキムチ納豆、金箔があしらわれた豪華な納豆まで、さまざまな種類の中から横山は相葉のために何をセレクトするのか。
さらに、横山と相葉の大先輩である木村拓哉が舌つづみを打った絶品納豆があるという高級納豆店「二代目 福治郎」の商品を秋田の本店から木村拓哉に扮（ふん）した“あの芸人”が中継。果たして木村がうなった、塩をかけて食べるという納豆の味とはどんなものなのか。そして、25粒で1万円超えという超高級納豆も登場する。
続いて、都内最大級の70種類の味噌がそろうという1934年創業の老舗「佐野みそ 亀戸本店」で味噌探しをする。味噌のプロの店主がセレクトした個性豊かな6種類の味噌を試食し、横山も「マジでうまい」「ちょっと今日感動ですね、これ」と大興奮。それだけではなく、相葉のために愛情たっぷりの“オンリーワン味噌”を手作りすることに。味噌作り中に横山が明かした、親友・相葉との深い絆が誕生したきっかけとは。
そして、合計金額4万4000円超えの“最強腸活セット”に相葉はどんな反応を示すのか。
【番組カット】Snow Man佐久間雄大も参戦！
同番組は、お買い物にロマンを持つヒロミ、長谷川忍（シソンヌ）、佐久間大介（Snow Man）が、その人生経験を活かしてお買い物をお手伝い＝“おせっ買い”するお買い物バラエティー。今回は、第5弾となる。
昨年の『24時間テレビ』でチャリティーランナーを務めた横山は、スターターとして駆けつけ、応援してくれた親友の嵐・相葉雅紀に感謝を伝えるため、サプライズプレゼントをすることに。横山は、相葉が現在はまっているという“腸活”にちなんで、納豆と味噌の“最強腸活セット”をヒロミたちと一緒に“おせっ買い”する。
さらに、横山と相葉の大先輩である木村拓哉が舌つづみを打った絶品納豆があるという高級納豆店「二代目 福治郎」の商品を秋田の本店から木村拓哉に扮（ふん）した“あの芸人”が中継。果たして木村がうなった、塩をかけて食べるという納豆の味とはどんなものなのか。そして、25粒で1万円超えという超高級納豆も登場する。
続いて、都内最大級の70種類の味噌がそろうという1934年創業の老舗「佐野みそ 亀戸本店」で味噌探しをする。味噌のプロの店主がセレクトした個性豊かな6種類の味噌を試食し、横山も「マジでうまい」「ちょっと今日感動ですね、これ」と大興奮。それだけではなく、相葉のために愛情たっぷりの“オンリーワン味噌”を手作りすることに。味噌作り中に横山が明かした、親友・相葉との深い絆が誕生したきっかけとは。
そして、合計金額4万4000円超えの“最強腸活セット”に相葉はどんな反応を示すのか。