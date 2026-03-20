上質な装備の最高級モデルホンダは2025年11月20日に軽自動車「N-ONE」の一部改良を発表し、翌11月21日から販売を開始しました。今回の改良では、前方パーキングセンサーと7インチTFT液晶メーターが全車に標準装備されています。【画像】超かっこいい！ これが“一番高い”ホンダ「軽ワゴン“四駆仕様”」です！（30枚以上）N-ONEは、2012年に初代モデルが登場しました。そのデザインは、1967年に発売されたホンダ初の軽乗用