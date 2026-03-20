上質な装備の最高級モデル

ホンダは2025年11月20日に軽自動車「N-ONE」の一部改良を発表し、翌11月21日から販売を開始しました。

今回の改良では、前方パーキングセンサーと7インチTFT液晶メーターが全車に標準装備されています。

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N-ONEは、2012年に初代モデルが登場しました。そのデザインは、1967年に発売されたホンダ初の軽乗用車「N360」をモチーフにしており、丸みを帯びた親しみやすいフロントフェイスが特徴的で、ホンダのクルマづくりの原点である「M・M（マン・マキシマム／メカ・ミニマム）思想」をN360から受け継いでいます。

現行モデルは2020年11月にフルモデルチェンジした2代目で、初代から引き継がれたタイムレスなデザインが魅力です。

今回の改良では、前述の標準装備化に加え、「RS」と「Premium Tourer」の2グレードで装備が強化されました。RSは従来のCVT車が廃止となり6速MT専用モデルへと変更され、ホワイトカラーのホイールが採用されています。また、「Original」をベースとした特別仕様車「CRAFT STYLE」も新たにラインナップに加わりました。

数あるグレードの中で最も高価な最上級グレードは、Premium Tourerの4WD仕様です。このグレードはCVT車の最上級に位置づけられるターボモデルで、内外装や快適装備が充実しています。ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1570mm、ホイールベースは2520mmです。

エクステリアは、ブラックのパーツを基調とした統一感のある仕上がりを見せます。大開口のフロントグリルやサイドモール、リアバンパーモールにはブラッククロームメッキ加飾が施され、大型カラードリアスポイラーやベルリナブラックのアルミホイールが装着されています。ボディカラーは、ブラックルーフの2トーンカラーを含む全11色が用意されています。

インテリアはブラックで統一され、シート素材には質感の高いプライムスムースが採用されています。インパネにはブラックヘアライン調ガーニッシュがあしらわれ、ステアリングホイールとシフトレバーは本革巻きです。さらに、下位グレードにはないパドルシフトや運転席＆助手席シートヒーターも装備されています。

パワートレインには、最高出力64PS、最大トルク104Nmを発生する直列3気筒インタークーラーターボエンジンを搭載し、トランスミッションはCVTが組み合わされます。燃費はWLTCモードで19.8km／Lです。

安全面では、先進安全運転支援システム「Honda SENSING」が全車に搭載されており、衝突軽減ブレーキや車線維持支援システム、アダプティブクルーズコントロールといった主要な機能を備えています。

使い勝手の面では、標準装備の電子制御パーキングブレーキにブレーキホールド機能が備わっており、停止状態を保持しアクセルペダルを踏むと自動で解除されます。

また、N-ONEはレバー操作で後席を倒すことができ、長い荷物も積載可能で、リアシートは座面の跳ね上げもできるため、観葉植物のような背の高い荷物を載せる際にも便利です。

この最上級グレードPremium Tourer（4WD）の車両価格（消費税込）は231万8800円で、最も安価なグレードのOriginal（FF）との価格差は55万1100円となっています。