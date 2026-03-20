全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・築地市場のラーメン店『麺処銀笹』です。鯛と昆布ダシが溶け合う締めの茶漬けが最高！日本料理の修業時代に出合った鯛茶漬けを気軽に味わえるように考えたのがラーメン。懐石料理の御椀をイメージして昆布ダシを基本に、つみれをトッピング。スープはあっさりと上品ながら深いコクがあり、昆布の旨みがあとを引く。銀笹らーめん・塩