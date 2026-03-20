キッコーマン食品は、2026年3月19日（木）、東京・六本木ヒルズ 大屋根プラザにて、パウチ入りのすりおろしフルーツ、デルモンテ ピュレフルーツ（略称：ピュルーツ）の体験イベント「大都会のピュルーツ狩り」開園式を開催した。スペシャルゲストとして、新CMに出演中の俳優・原菜乃華さんが登場。CMではリンゴそのものになりきった着ぐるみ姿を披露している原さんだが、この日はリンゴを意識した真っ赤なワンピース姿に。「CMで