大相撲の元横綱・若乃花でタレントの花田虎上の妻・倉実さんが19日に自身のアメブロを更新。もうすぐ中学生になる次女と東京ディズニーシーへ行ったことを報告した。【映像】ミセス・大森元貴、ディズニーで撮影された写真に反響この日、倉実さんは「Mokaの小学校生活も残り数日です」と切り出し「最後の授業も終わり、しばらくは短縮授業」になったことを説明。「使えていない1枚のチケットが期限間近だったこともあり放課後