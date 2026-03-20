伊原木知事19日 後期高齢者医療制度の保険料上昇を抑制しようと、一部の自治体が県の基金の活用を求めています。伊原木知事は19日、基金の活用に否定的な考えを示しました。 75歳以上が加入する後期高齢者医療制度の2026年度から2年間の保険料について、県内の全ての市町村が加入する「岡山県後期高齢者医療広域連合」は、医療費の増大などを理由に保険料の引き上げを検討しています。こうした中、保険料の上昇を抑えよう