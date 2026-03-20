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シカゴ・ブルズ vs クリーブランド・キャバリアーズ日付：2026年3月20日（金）開催地：ユナイテッド・センター（Chicago）最終スコア：シカゴ・ブルズ 110 - 115 クリーブランド・キャバリアーズ NBAのシカゴ・ブルズ対クリーブランド・キャバリアーズがユナイテッド・センター（Chicago）で行われた。 第1クォーターはクリーブランド・キャバリアӦ