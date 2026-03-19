お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の吉田敬（52）が18日深夜放送の読売テレビ「吉田と粗品と」（水曜深夜1・09）に出演。ビデオ試写室でのアルバイトについて語った。アルバイト経験を語る中、吉田は「ビデオ試写室の店員。あれはほんまに最高やった」と口に。若手時代に働いていて「そこで閉店後、（相方の）小杉とネタ合わせとかもしてた」と話した。「1日に8人とかしかお客さんこうへんのよ。俺1人でやってて、事務所の