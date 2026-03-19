お笑い芸人として知られつつ、コメンテーターとしても活動中のカンニング竹山（54）がABCラジオポットキャストで《竹山、ニュースやめるってよ》と題した声明を16日に配信し、こう宣言した。【もっと読む】カンニング竹山が国旗損壊罪めぐる炎上に反論でまた…キレ芸からご意見番に路線変更も生き残る厳しさ「この春からもう、ニュースをやめます。一切やめます。『アベプラ』もやめます。やめようと思ったらクビになったから。