[3.18 J1百年構想リーグ WEST第7節](ベススタ)※19:00開始主審:大橋侑祐<出場メンバー>[アビスパ福岡]先発GK 24 小畑裕馬DF 15 辻岡佑真DF 16 岡哲平DF 37 田代雅也MF 6 重見柾斗MF 11 見木友哉MF 18 佐藤颯之介MF 25 北島祐二MF 29 前嶋洋太MF 47 橋本悠FW 13 ナッシム・ベン・カリファ控えGK 41 藤田和輝DF 3 奈良竜樹DF 33 山脇樺織MF 14 名古新太郎MF 55 前田快FW 9 シャハブ・ザヘディFW 22 藤本一輝FW 28 鶴野怜樹FW 3