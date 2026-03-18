[3.18 J1百年構想リーグ WEST第7節](ベススタ)

※19:00開始

主審:大橋侑祐

<出場メンバー>

[アビスパ福岡]

先発

GK 24 小畑裕馬

DF 15 辻岡佑真

DF 16 岡哲平

DF 37 田代雅也

MF 6 重見柾斗

MF 11 見木友哉

MF 18 佐藤颯之介

MF 25 北島祐二

MF 29 前嶋洋太

MF 47 橋本悠

FW 13 ナッシム・ベン・カリファ

控え

GK 41 藤田和輝

DF 3 奈良竜樹

DF 33 山脇樺織

MF 14 名古新太郎

MF 55 前田快

FW 9 シャハブ・ザヘディ

FW 22 藤本一輝

FW 28 鶴野怜樹

FW 32 サニブラウン・ハナン

監督

塚原真也

[清水エスパルス]

先発

GK 16 梅田透吾

DF 5 北爪健吾

DF 15 本多勇喜

DF 28 吉田豊

DF 51 住吉ジェラニレショーン

MF 6 宇野禅斗

MF 10 マテウス・ブエノ

MF 81 小塚和季

FW 7 カピシャーバ

FW 9 オ・セフン

FW 49 北川航也

控え

GK 1 沖悠哉

DF 70 高木践

MF 11 中原輝

MF 17 弓場将輝

MF 21 松崎快

MF 97 大畑凜生

FW 23 千葉寛汰

FW 38 高橋利樹

FW 50 アルフレド・ステファンス

監督

吉田孝行