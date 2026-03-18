福岡vs清水 スタメン発表
[3.18 J1百年構想リーグ WEST第7節](ベススタ)
※19:00開始
主審:大橋侑祐
<出場メンバー>
[アビスパ福岡]
先発
GK 24 小畑裕馬
DF 15 辻岡佑真
DF 16 岡哲平
DF 37 田代雅也
MF 6 重見柾斗
MF 11 見木友哉
MF 18 佐藤颯之介
MF 25 北島祐二
MF 29 前嶋洋太
MF 47 橋本悠
FW 13 ナッシム・ベン・カリファ
控え
GK 41 藤田和輝
DF 3 奈良竜樹
DF 33 山脇樺織
MF 14 名古新太郎
MF 55 前田快
FW 9 シャハブ・ザヘディ
FW 22 藤本一輝
FW 28 鶴野怜樹
FW 32 サニブラウン・ハナン
監督
塚原真也
[清水エスパルス]
先発
GK 16 梅田透吾
DF 5 北爪健吾
DF 15 本多勇喜
DF 28 吉田豊
DF 51 住吉ジェラニレショーン
MF 6 宇野禅斗
MF 10 マテウス・ブエノ
MF 81 小塚和季
FW 7 カピシャーバ
FW 9 オ・セフン
FW 49 北川航也
控え
GK 1 沖悠哉
DF 70 高木践
MF 11 中原輝
MF 17 弓場将輝
MF 21 松崎快
MF 97 大畑凜生
FW 23 千葉寛汰
FW 38 高橋利樹
FW 50 アルフレド・ステファンス
監督
吉田孝行
※19:00開始
主審:大橋侑祐
<出場メンバー>
[アビスパ福岡]
先発
GK 24 小畑裕馬
DF 15 辻岡佑真
DF 16 岡哲平
DF 37 田代雅也
MF 6 重見柾斗
MF 11 見木友哉
MF 18 佐藤颯之介
MF 25 北島祐二
MF 29 前嶋洋太
MF 47 橋本悠
FW 13 ナッシム・ベン・カリファ
控え
GK 41 藤田和輝
DF 3 奈良竜樹
DF 33 山脇樺織
MF 55 前田快
FW 9 シャハブ・ザヘディ
FW 22 藤本一輝
FW 28 鶴野怜樹
FW 32 サニブラウン・ハナン
監督
塚原真也
[清水エスパルス]
先発
GK 16 梅田透吾
DF 5 北爪健吾
DF 15 本多勇喜
DF 28 吉田豊
DF 51 住吉ジェラニレショーン
MF 6 宇野禅斗
MF 10 マテウス・ブエノ
MF 81 小塚和季
FW 7 カピシャーバ
FW 9 オ・セフン
FW 49 北川航也
控え
GK 1 沖悠哉
DF 70 高木践
MF 11 中原輝
MF 17 弓場将輝
MF 21 松崎快
MF 97 大畑凜生
FW 23 千葉寛汰
FW 38 高橋利樹
FW 50 アルフレド・ステファンス
監督
吉田孝行