【モデルプレス＝2026/03/18】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた植野花道（うえの・はなみち）が3月16日、自身のInstagramを更新。ヘアチェンジした姿を披露し、反響を呼んでいる。【写真】「今日好き」日本一のイケメン高校生「雰囲気がガラッと変わった」爽やかな新ヘア◆植野花道、ヘアチェンジ動画を披露植野は「hairchange」とつづり、大幅にイメージチェンジし