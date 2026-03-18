「今日好き」植野花道（はなみち）、大胆ヘアチェンジで印象ガラリ ビフォーアフター公開に「色気漂ってる」「かっこよすぎ」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/03/18】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた植野花道（うえの・はなみち）が3月16日、自身のInstagramを更新。ヘアチェンジした姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」日本一のイケメン高校生「雰囲気がガラッと変わった」爽やかな新ヘア
植野は「hairchange」とつづり、大幅にイメージチェンジしたビフォーアフター動画を投稿。明るい茶髪から落ち着いた暗色へと髪色を変え、全体をスッキリとカットした姿を公開した。長めだった前髪も目の高さで短く整えられ、より端正な顔立ちが際立つ爽やかなスタイルにアップデートしている。
この投稿に、ファンからは「暗髪も最高に似合う」「色気漂ってる」「かっこよすぎ」「雰囲気がガラッと変わった」「艶っぽくなってて素敵」「天才的に似合う」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。植野は「フーコック島編」「パタヤ編」「夏休み編」と続けて参加し、「カンヌン編」でりんかとカップル成立となった。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」日本一のイケメン高校生「雰囲気がガラッと変わった」爽やかな新ヘア
◆植野花道、ヘアチェンジ動画を披露
植野は「hairchange」とつづり、大幅にイメージチェンジしたビフォーアフター動画を投稿。明るい茶髪から落ち着いた暗色へと髪色を変え、全体をスッキリとカットした姿を公開した。長めだった前髪も目の高さで短く整えられ、より端正な顔立ちが際立つ爽やかなスタイルにアップデートしている。
◆植野花道の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「暗髪も最高に似合う」「色気漂ってる」「かっこよすぎ」「雰囲気がガラッと変わった」「艶っぽくなってて素敵」「天才的に似合う」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。植野は「フーコック島編」「パタヤ編」「夏休み編」と続けて参加し、「カンヌン編」でりんかとカップル成立となった。（modelpress編集部）
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