この前是正指導したばかりなのにNEXCO西日本および日本高速道路保有・債務返済機構は2026年3月9日、高速道路で「車両制限令」を繰り返し違反した者の事業者名と是正指導を公表しました。直近で再三の是正指導を受けているにもかかわらず、再び車両制限令に違反して新たに是正指導を受けた事業者もあるようです。道路の構造を保全し、交通の危険を防止するため、道路を通行する車両には、道路法第47条第1項で、大きさや重さ