世界トップクラスの厳格な指導者が、個性を欠いた候補生たちのダンスに対し、容赦のない言葉を叩きつけた。【映像】酷評された日本人のパフォーマンス（実際のダンス）3月17日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第4話が放送された。合宿では、AYANA（桑原彩菜・18歳）、SERIA（城守星愛・18歳）、ERENA（土方エレナ・20歳）、SAKURA（飛咲来・15歳）の4名が、課題曲であるILLITの「Almond Chocolate」の練習に励んでいた。