世界トップクラスの厳格な指導者が、個性を欠いた候補生たちのダンスに対し、容赦のない言葉を叩きつけた。

【映像】酷評された日本人のパフォーマンス（実際のダンス）

3月17日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第4話が放送された。

合宿では、AYANA（桑原彩菜・18歳）、SERIA（城守星愛・18歳）、ERENA（土方エレナ・20歳）、SAKURA（飛咲来・15歳）の4名が、課題曲であるILLITの「Almond Chocolate」の練習に励んでいた。

指導に当たるのはレディ・ガガとの共演やHYBE × GeffenのKATSEYEの振付にも携わるアメリカで大注目のトップダンサー、プレスリー・タッカー氏。プレスリーは、4人のダンスをチェックすると険しい表情で「今の感じだと、ちょっと動きがソフトすぎるかな。可愛いいんだけど、もっと良くできるはず」と切り出す。「つまらないものにはしたくないの。なぜなら、最初の3秒で一気に引き込まないと」「本を読む時、始まりが退屈な本なんて読みたくないでしょ。それと同じでガシッと掴みたいの、最初の3秒間で」とプロの心得を説いた。

しかし、再度行われたパフォーマンスにも彼女は半笑いで「パッと見た時、全員の表情が同じでつまらなく見えるわ。平坦な印象が拭い切れてないの。みんな炭酸の抜けたコーラみたい」と酷評。「平凡な表現じゃ通用しない」「しっかりパフォーマンスしないと」と、甘さの残る彼女たちに強烈な喝を入れた。

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がけるスカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3名と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する。スタジオキャストには、指原莉乃をはじめLE SSERAFIMのメンバーSAKURAとKAZUHA、ILLITのメンバーIROHAとMOKA、ヒコロヒーが出演、参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。