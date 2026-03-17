炭酸飲料の新商品『ギルティ炭酸NOPE』(600mlペットボトル・336キロカロリー／税別200円)がサントリー食品から3月24日に発売される。本日、戦略説明＆新TV-CM発表会が行われ、商品の開発背景や味わいの特徴が紹介された。【写真】似合いすぎ？CMにちなみ囚人服姿で登壇した生田斗真、鈴鹿央士、アントニー■”欲望のまま楽しむ“飲料ストレス社会の一人時間に寄り添う「新たな挑戦」同社によると、炭酸飲料市場はミネラ