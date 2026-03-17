既報のとおり、アウディは2026年シーズンより「Audi Revolut F1 Team（アウディ レボリュート エフワン チーム）」として初めてF1に参戦した。アウディF1プロジェクト責任者にはフェラーリでチーム代表も務めたマッティア・ビノット、チーム代表にはレッドブル・レーシングでキャリアを積んだジョナサン・ウィートリーを擁し、ドライバーはベテランのニコ・ヒュルケンベルグと若きガブリエル・ボルトレートの2名を起用。初参戦なが